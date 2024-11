Les Gorges de l'Areuse visitées par le Swiss Canyon Trail

C’est une édition très spéciale qui se prépare : le 30e Swiss Canyon Trail se déroulera du 6 au 8 juin de l’an prochain. Les organisateurs ont en effet décidé de marquer cet anniversaire en proposant un parcours de 166 kilomètres, soit 100 miles, qui passera exceptionnellement par les Gorges de l’Areuse, au cœur de la réserve naturelle du Creux du Van : « Le Conseil d’Etat nous a accordé une dérogation, après des mois de négociations », a précisé dans un communiqué Patrick Christinat, le président du comité d’organisation. « Ce projet nous tenait à cœur depuis plus de deux ans. Nous sommes fiers de l'avoir concrétisé pour cette 30e édition. C'est un véritable cadeau pour les coureurs, mais aussi pour tous les amoureux de notre région ».

Dérogation unique

Selon Patrick Christinat, cette dérogation n’a fait l’objet d’aucune opposition, mais elle a été accordée moyennant quelques restrictions : les coureurs devront suivre un parcours balisé sur les chemins de randonnée existants, avec une limite de 300 participants sur le parcours. Aucun ravitaillement ne sera organisé dans cette zone. L’utilisation de drones, le marquage au sol permanent ou tout dispositif perturbant l'environnement naturel seront proscrits.

Le Conseil d’Etat a bien souligné que le passage dans les Gorges de l’Areuse était uniquement accordé pour cette 30e édition. Les inscriptions pour cette distance reine de 166 kilomètres s’ouvriront le 1er décembre à 12h.

À 210 jours de l'événement, plus de 700 participants sont déjà inscrits pour les distances de 16 km, 31 km, 51 km, 81 km et 111 km, soit une augmentation de plus de 150% par rapport à l’année précédente. C’est ce qu’indique encore le communiqué du Swiss Canyon Trail. /comm-mne