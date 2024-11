Votes ouverts pour désigner l'athlète de l'année

Qui succédera à Loanne Duvoisin au palmarès du Prix du Mérite du sport neuchâtelois ? La liste des nominés 2024 est connue. Le public est invité à voter dès ce mardi pour désigner ses lauréats dans trois catégories différentes : le Prix athlète de l’année (qui remplace l’ancienne dénomination de sportif ou sportive de l’année), le Prix espoirs et le Prix équipe de l’année. Ce sont les membres de la commission du jury du Service cantonal des sports qui ont établi les listes de nominés. Les lauréats sont ensuite désignés à parts égales des votes du jury et du public.





Un Prix club - coup de coeur

Outre Loanne Duvoisin, la nageuse Manon Richard avait été récompensée l’an dernier du Prix espoirs et le HC La Chaux-de-Fonds du Prix équipe. C’est d’ailleurs pour éviter que les principaux clubs du canton ne phagocytent systématiquement cette distinction qu’une nouvelle récompense sera attribuée par la commission cantonale des sports. Il s’agit du Prix club coup de cœur. « On a fait un constat, c’est que le Prix équipe est systématiquement attribué aux clubs professsionnels les plus médiatisés comme le HCC ou le NUC par exemple », explique Sébastien Rytz, le chef du Service cantonal des sports. « Les clubs dits amateurs étaient tout aussi méritants que les clubs médiatiquement les plus lourds. Et c’est pour cette raison que nous avons décidé d’introduire cette distinction pour récompenser finalement des clubs de l’ombre », ajoute-t-il. Sébastien Rytz a encore précisé que la dotation pour ce Prix club - coup de cœur, soit un chèque de 4'000 francs, était équivalente au Prix équipe.