Les coureurs plus rapides que les vététistes

Surprise au terme de la quatrième et dernière étape du Neuchallenge 2024, qui s’est achevée dimanche : sur un tracé identique entre Le Pâquier et la Métairie de l’Isle, l'orienteur Pascal Buchs, en 26’09’’ et la traileuse Mélanie Naulot (32’08’’) ont avalé les 5,5 km du parcours pour 479 m de dénivelé plus rapidement que les meilleurs vététistes. Yann Castagné a perdu 19 secondes sur Pascal Buchs et Mathilde Schucany 13 secondes sur Mélanie Naulot. À l'évidence, les 1'500 m de pâturage du tronçon final se prêtaient mieux à la course à pied qu'à la pratique du vélo des champs. En E-bike, Achille Schneider s’impose de justesse en 17’17’’. Victoire de Karine Yerly chez les dames (18'40’’).

À l’issue des quatre défis cyclistes 2024, 23 km et 2'045 m de dénivelé positif auront permis à Matthieu Guggisberger de battre de 1 seconde son dauphin, Yann Castagné.

Un écart si faible ne s'était encore jamais vu depuis le début du Neuchallenge en 2014. Le Fleurisan d'adoption Aleix Toda Mas remporte le général de la course à pied avec une confortable avance de 29’23’’ sur le deuxième Cyril Caillaud.

Du côté des dames, Michèle Prétôt s'impose en course à pied en 2h03’42’’ et Mélanie Naulot gagne à vélo en 2h14’18’’. /comm-mne