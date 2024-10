Verticale d’Espacité : Frédéric Mairy a joué le jeu à fond !

Quelque 230 marches à gravir à fond : la troisième édition de la Verticale d’Espacité a eu lieu lundi soir à La Chaux-de-Fonds dans une nouvelle formule : il fallait décrocher l’une des cinq premières places en qualification, au 14e et dernier étage de la tour, pour être admis en finale. Et à ce jeu-là, c’est le Jurassien bernois Mickael Marti et la Vaudruzienne Ariane Wilhem qui se sont imposés. Le Chaux-de-Fonnier Leo Willemin a lui battu le record de l’épreuve en qualification avec un chrono de 52’’6.

Cette course, limitée pour des raisons d’organisation à 90 coureurs, a aussi été marquée par la participation du conseiller d’Etat Frédéric Mairy. Pour la petite histoire, son chrono de 1’24’’ lui a permis de battre Sébastien Rytz, le chef du Service cantonal des sports. Plutôt adepte de la course à pied dans la nature, Frédéric Mairy estime cependant que « l’environnement urbain est aussi un terrain de jeu. C’est une réflexion qu’on a avec Sébastien Rytz, celle de veiller à ce qu’on intègre des infrastructures qui permettent le sport, quel que soit son état de santé. »