Ekaterina Chennikova célébrée à Peseux

Un mental à toute épreuve

Après les médailles olympiques de la Jurassienne Audrey Gogniat (bronze) et de l’Argovienne Chiara Leone (or) aux Jeux olympiques de Paris cette année, les breloques gagnées par Ekaterina Chenikova et ses coéquipières sont réjouissantes pour le tir sportif helvétique. Coach de la Neuchâteloise, Annik Marguet estime que sa protégée peut aller loin avec son mental d’acier. « On remarque déjà maintenant qu’elle a la capacité de se mettre dans sa bulle quand il y a un problème qui arrive », détaille-t-elle. /dpi