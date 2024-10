Barish Moullet à la conquête de l'Europe

Barish Moullet est gonflé à bloc : le pongiste chaux-de-fonnier aborde dès ce mardi à Linz, en Autriche, les championnats d’Europe de tennis de table. Il s’alignera sur trois tableaux : simple, double et double mixte : « Je suis excité à l’idée de pouvoir jouer et je me sens plutôt en forme. »

Sacré champion de Suisse en simple pour la deuxième fois cette année, il a surtout récolté la médaille d’argent des Jeux européens universitaires cet été à Budapest. À 22 ans, il en veut plus et il désire vraiment grimper dans la hiérarchie mondiale : « Dans cette optique, je dois participer à plus de compétitions internationales. Mais il ne faut pas toujours se focaliser sur le classement mondial qui peut être biaisé en fonction du nombre de tournois internationaux auxquels on prend part. » Le discours de Barish Moullet est limpide. Le Chaux-de-Fonnier sait que pour progresser, il doit se frotter à des pongistes supposés meilleurs que lui. Il passera déjà un test intéressant en Autriche. En qualification du simple, il est opposé à deux adversaires bien mieux placés que lui au ranking mondial : l’Ukrainien Anton Limonov (375e mondiale) et l’Allemand Bertelsmeier (135e). Barish Moullet affiche un modeste 1007e rang : « Ils sont plus forts que moi sur le papier. Je suis un outsider. »