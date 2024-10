Vanie Gogniat a brillé à Genève. La Vaudruzienne a pris la troisième place ce week-end du tournoi satellite d’escrime de Genève. La donne a en revanche été plus compliquée pour Pauline Heubi. La sociétaire de la salle d’armes de La Chaux-de-Fonds a pris la 73e place. Chez les hommes, Lazare Cavadini et Théo Brochard ont fini loin des meilleurs. Ils ont respectivement 40e et 43e. /dpi