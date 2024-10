Le tir lui va si bien

De l’argent et du bronze pour Ekaterina Chenikova aux championnats du monde juniors de tir de Lima. Vendredi, l’habitante de Corcelles-Cormondrèche est tout d’abord montée sur la 3e marche du podium du concours par équipes du tir à la carabine à 50 mètres trois positions. Âgée de 15 ans, la Neuchâteloise était associée pour l’occasion avec Emely et Vivien Joy Jaeggi. Deux jours plus tard, toujours dans la capitale péruvienne, le même trio a défendu avec brio les couleurs de la Suisse dans le concours par équipes du tir à la carabine couché. Ekaterina Chenikova et ses coéquipières se sont classées au 2e rang derrière la Norvège. Les Suissesses ont raté l'or pour 3,5 points. /mne