Inès Berger est restée en retrait. L’habitante de Cormondrèche s’est classée au 38e rang jeudi lors de la finale de Coupe du monde de la longue distance de course d’orientation à Kuopio. Elle a parcouru les 11,7 kilomètres en 1’34’’26 secondes. Elle termine à plus de 20 minutes de la première, la Suèdoise Tove Alexandersson. Inès Berger sera encore en lice samedi sur la moyenne distance et dimanche dans le relais. / comm-dpi