Du sport à gogo pour toute la famille

Permettre aux familles, de découvrir différentes activités sportives et de recevoir les informations nécessaires pour les pratiquer : c’est l’objectif visé par les Panathlon Family Games. La 6e édition de cette manifestation gratuite s’est tenue dimanche sur le site de La Charrière à La Chaux-de-Fonds. Sa popularité n’est plus à faire. Les organisateurs ont enregistré plus de 1'700 inscriptions, enfants et parents confondus. Ceux-ci bénéficiaient de l’opportunité de tester 33 disciplines très variées, qui allait aussi bien du rugby aux fléchettes, en passant par l’escalade et les sports de combats. Le ring dressé par le Boxing club La Chaux-de-Fonds a suscité beaucoup d’intérêts parmi les enfants : « Ben, c’est assez sympa, j’aime bien, c’est du corps à corps », témoignait Arthur ,11 ans. Et c'est à son non moins jeune adversaire du jour, Félix, d’enchaîner : « C’est cool. Mais moi, j’ai plus l’habitude de mon sport, qui est le vo vietnam où l’on fait plus des démonstrations que des combats ». Président et entraîneur du club chaux-de-fonnier, Umberto Manfredonia juge la boxe à portée des enfants dès 8 ans et il inculque son sport par le biais de jeux : « C’est aussi une bonne manière de canaliser son agressivité dans le bon sens du terme ».