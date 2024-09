Connaissez-vous le wing foil ? Un planche qui lévite en dessus de l’eau et qui peut aller jusqu’à 70km/h, grâce notamment à une grande voile que l’ont tient dans les mains mais aussi au foil qui limite les frottements avec l'eau. C’est le jeu auquel se sont prêtés les 36 participants de la 2e édition de la Wing Cup de Saint-Blaise. Le but de la compétition était de traverser le lac jusqu’à Cudrefin et de revenir le plus rapidement possible. Les plus rapides ont mis une vingtaine de minutes pour le faire. Emeric Thollet, l’organisateur de l’événement et fondateur de l’école sports nautiques « surikite » est heureux d’avoir pu compter sur des conditions météo extrêmement favorables, « Il y avait le vent parfait, la bonne orientation, la bonne force », ajoute le professeur de wing foil.