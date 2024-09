À la découverte des clubs sportifs de La Chaux-de-Fonds

Découvrir les clubs sportifs de La Chaux-de-Fonds, s’essayer aux disciplines et pourquoi pas se lancer. Les Panathlon Family Games reviennent pour une 6e édition. Le rendez-vous grandit et draine chaque année davantage de monde. En 2023, près de 1'500 personnes y ont pris part. Les organisateurs espèrent en voir autant ce dimanche. Cette manifestation gratuite se tient de 9h à 17h au complexe sportif de la Charrière. Cette année, 33 clubs sportifs de La Chaux-de-Fonds se présentent à la population. Yann Moulinier, nouveau président des Family Games, explique qu’il s’agit « d’amener à la curiosité, à la découverte, car il se passe énormément de choses, mais des fois un peu en coulisses. Le but c’est de mettre tout le monde en avant et de créer de l’intérêt. »