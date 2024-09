La Riveraine se transforme en dojo pour un week-end

Kumite, tatamis et ceintures noires: le karaté est à la fête ce week-end à Neuchâtel. Entre samedi et dimanche à la Riveraine, plus de 500 athlètes prennent part à la dernière manche de la Swiss Karate League, soit l’ultime compétition qualificative pour les prochains championnats de Suisse de la discipline.





Passion intacte

Les meilleurs spécialistes du pays sont au rendez-vous sur les tatamis de la Riveraine. Samedi matin, la salle et les gradins fourmillaient en vue des présentations techniques, les Katas. Preuve, selon Franco Pisino, entraîneur national et responsable du Neuchâtel Karate Do, que la discipline intéresse toujours autant, même si elle n’est plus olympique. « Quand on dit karaté, ça met toujours des paillettes dans les yeux », explique le coach.