Chaux-de-Fonnière aux mondiaux d'ironman

Après le mythique ironman d’Hawaii, place à Nice : la Chaux-de-Fonnière Valérie Schmidt est qualifiée pour les championnats du monde féminin d’ironman qui se tiennent le 22 septembre à Nice. La triathlète chaux-de-fonnière en avait fait de même l’an dernier, mais la course s’était tenue à Hawaii. Elle s’était classée 49e de sa catégorie d’âge des 40 – 45 ans. Physiothérapeute à mi-temps, cette mère de famille de quatre enfants ne craint pas la longueur d’un effort qui comprendra 4 kilomètres de natation dans la Méditerranée, 180 kilomètres de vélo dans l’arrière-pays niçois et un marathon en course à pied le long de la promenade des Anglais : « C’est à chaque fois une aventure. Je suis inspirée par le goût de l’effort et le bonheur d’être sur le vélo, surtout sur l’ironman. Cela peut être à la portée de tout le monde, si on suit une bonne préparation, même s’il y a des courses plus difficiles que d’autres. » Valérie Schmidt résume ainsi en quelques mots ses sensations. L'ironman, c’est son truc.