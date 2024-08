Ariane Wilhem retrouve la forme dans les Alpes

Ariane Wilhem (31 ans) est de retour! La Vaudruzienne a terminé deuxième d’un ultratrail prestigieux, la TDS, une course de 148km et 9500 m de dénivelé positif entre Courmayeur (Italie) et Chamonix (France). Après son abandon pour soucis de santé au trail de Verbier St-Bernard début juillet, l’internationale suisse n’a été battue que d’une petite quarantaine de minutes par la Française Marie Dohin. La Neuchâteloise a bouclé la deuxième plus longue variante de l’Ultratrail du Mont-Blanc, l’UTBM, en 24h42’03. /vco