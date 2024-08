Concurrence trop vive pour les véliplanchistes neuchâtelois

La marche était encore trop haute pour Chloé Huguenin et Noam Kobel. Les deux planchistes neuchâtelois ont pris part, la semaine dernière à Silvaplana, aux championnats du monde de planche à voile olympique des moins de 23 ans. Chloé Huguenin s’est classée 38e et Noam Kobel 43e. 150 athlètes ont pris part à cet événement. La concurrence était vive pour les deux membres du Neuchâtel Funboard Team. Âgés de 19 ans, ils se sont frottés à des véliplanchistes, souvent plus vieux de quatre ans. /comm-mne