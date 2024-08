Du sport pour tous les goûts aux Jeunes-Rives

Les rives de Neuchâtel vibrent au rythme du sport ce week-end. Des initiations et des démonstrations proposées par 40 clubs ou écoles du canton ont pour but de susciter des vocations. Pour la gestionnaire de la promotion du sport et des manifestations de la ville de Neuchâtel, Valérie Chanson, « essayer un sport c’est l’occasion de mettre un pied quelque part et de ressentir une émotion. Et c’est ça qui peut donner l’envie de continuer. »