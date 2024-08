Père, frère, soeur : les Berger ont tous de l'or en poche 

La course d’orientation est profondément inscrite dans les gènes de la famille : Inès Berger a été sacrée championne d’Europe de relais mardi en Hongrie avec ses deux coéquipières helvétiques, Natalia Gemperle et Simona Aebersold. Âgée de 20 ans, l’étudiante de Cormondrèche est sur les traces de son père Alain Berger, qui avait décroché à deux reprises l’or mondial en relais, en 1991 et 1995, précédé d’un titre individuel en juniors. Quant à Loïc Berger, le frère cadet d’Inès, il est aussi devenu champion du monde juniors de relais, il y a un mois et demi. Inès Berger apporte donc aussi sa contribution à l’histoire familiale, même si sa passion pour l’orientation est venue sur le tard : « Mon frère et moi avons commencé vers l’âge de 10 – 12 ans, plus tard que d’autres enfants dont les parents baignent dans la course d’orientation ». Inès Berger relève qu’elle n’a pas été spécialement poussée dans cette direction : « En fait, j’ai la chance d’avoir des parents très ouverts et j’ai pu essayer d’autres sports. C’est l’ambiance dans la course d’orientation qui m’a beaucoup plus et j’ai toujours adoré courir. »

Inès Berger bénéfice encore aujourd’hui des conseils avisés de son père : « La relation peut être compliquée par fois. Mais on arrive à prendre du recul. Et il n’arrêtera jamais de me donner des conseils. »