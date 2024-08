Athlétisme : « Des rêves sont en train de se former »

Une période dorée pour les athlètes suisses qui fait du bien dans la région. Les meilleurs athlètes du monde ont rendez-vous à Lausanne cette semaine : le meeting de Diamond League Athletissima se tient jeudi soir au Stade la Pontaise. Et ce mercredi, c’est le City Event qui va animer la capitale olympique. Le plateau s’annonce à nouveau exceptionnel pour cette 11e édition, 15 jours après la fin des Jeux olympiques de Paris. Parmi les stars, on peut citer les présences de la Néerlandaise Femke Bol, de l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou-Smith, du champion olympique en titre sur 200m Letsile Tebogo, du champion olympique, du monde et d’Europe de la longueur Miltiadis Tentoglou ou encore du podium olympique complet sur le saut à la perche.

Il y aura bien évidemment des athlètes suisses, comme les sœurs Ditaji et Mujinga Kambundji, Simon Ehammer ou encore Timothée Mumenthaler. Des athlètes qui brillent cette année, en particulier sur la scène européenne, puisqu’ils ont ramené 9 médailles de Rome début juin. « On a énormément de chance en ce moment de voir l’athlétisme comme ça », se réjouit Caroline Reymond, membre du comité du CEP Cortaillod. Et cela impacte directement le club du littoral neuchâtelois. « On a des athlètes qui commencent à percer et on a aussi des jeunes qui s’intéressent à l’athlétisme », a-t-elle relevé dans La Matinale ce mercredi. « Je suis ravie de voir qu’on peut encore s’intéresser simplement à courir, lancer et sauter ! »