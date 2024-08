Inès Berger championne d'Europe à 20 ans

Inès Berger en or. Pour sa première sélection officielle en élites, l’orienteuse de Cormondrèche et ses deux coéquipières helvétiques ont frappé fort mardi en Hongrie lors du relais des championnats d’Europe de course d’orientation. Les Suissesses sont montées sur la plus haute marche du podium.

Première coureuse à s’élancer, Inès Berger – qui aussi la cadette de l’équipe – a passé le témoin à Natalia Gemperle en sixième position d’une course très serrée. L’étudiante neuchâteloise de 20 ans n’a en effet concédé que treize secondes à la Suédoise Alma Svennerud, qui a signé le meilleur chrono du premier relais. Natalia Gemperle a comblé son handicap. L’Argovienne a terminé en tête. Elle a mis sur orbite Simona Aebersold, 15 secondes devant la relayeuse norvégienne. Talonnée par Andrine Benjaminsen, Simona Aebersold a réussi à grappiller encore quelques secondes, pour distancer de 21 secondes la Scandinave et offrir l’or à la Suisse.

Et pour la petite histoire, Inès Berger devient championne d’Europe, 30 ans après le second titre mondial en relais de son papa, Alain Berger. /mne