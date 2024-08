Le podium européen était proche pour la néophyte Inès Berger

L’avenir s’annonce radieux pour Inès Berger dans l’élite de la course d’orientation. Pour sa première course dans des championnats d’Europe, l’orienteuse de Cormondrèche a terminé sixième en Hongrie de l’épreuve de moyenne distance, à 5’49’’ de la Suissesse Simona Aebersold, qui conserve son titre de championne d’Europe. Les Helvètes ont fait fort en prenant quatre des six premiers rangs (Natalia Gemperle deuxième et Paula Gross cinquième).

Inès Berger, qui nous disait en substance que sans expérience des grandes compétitions, les médailles étaient inatteignables, était à quelque deux minutes et demi de réussir à monter sur le podium…

La Neuchâteloise s’alignera aussi sur la longue distance et en relais. A en juger par sa « première » européenne, une première médaille continentale ne semble plus hors de portée pour Inès Berger. /vco