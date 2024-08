Inès Berger : « L’une des courses les plus dures de ma vie ! »

A 20 ans, Inès Berger fait déjà partie de l’élite de la course d’orientation. La preuve, l’orienteuse de Cormondrèche a terminé sixième ce samedi en Hongrie de l’épreuve de moyenne distance des championnats d’Europe. Pas mal, pour une première apparition à ce niveau ! La néophyte de l’équipe de Suisse n’était qu’à deux minutes et demi du podium, elle qui jugeait les médailles encore inaccessibles. Et il reste une marge de progression : « J’ai pas eu une course parfaite, il y a eu des fautes, la technique n’est pas à 100%, mais je suis vraiment super fière (d’obtenir un diplôme) ! »