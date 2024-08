Le parcours truffé d'obstacles d'un jeune Chaux-de-Fonnier

Courir un 100 mètres parsemé d’obstacles : c’est le 100m OCR (obstacle course racing). Cette disciplines sportive à part entière fait l’objet de championnats du monde, chapeautés par une fédération internationale de sports d’obstacles.

Baptiste Gloor est un adepte chevronné du 100 mètres OCR. Ce Chaux-de-Fonnier de 18 ans se battra précisément pour le titre mondial des juniors lors de compétitions qui se tiendront du 21 au 24 août au Costa Rica. Si Baptiste Gloor s’est spécialisé sur le 100m, les courses d’OCR peuvent aussi se dérouler sur d’autres distances : « Il y a donc le 100m, c’est ce que je fais. Mais il peut y avoir aussi le 3, le 5 ou même le 20 kilomètres », détaille Baptiste Gloor. « Ce n’est pas 20 kilomètres d’obstacles non-stop, mais il y a aussi de la course à pied entre. Au niveau des entraînements, cela n’a rien à voir. Sur 100m, on travaille avant tout l’explosivité et non l’endurance. »