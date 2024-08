Perroud en piste pour le Pérou

Avant de prendre l’avion pour le Pérou, Alexis Perroud pourra évaluer son état de forme le week-end prochain à Langenthal, à l’occasion des championnats de Suisse d’athlétisme M20 et M23 : « Ce sera un bon indicateur pour savoir où j’en suis et si ma préparation a été bonne », explique-t-il. Il s’envolera pour Lima le 21 août soit une semaine avant sa course. « L’exotisme » du déplacement ne l’inquiète pas : « On doit prendre forcément cela en compte. Cela fait partie de l’expérience. Et puis moi je me réjouis beaucoup d’essayer de m’adapter. Mais enfin, cela reste une course de 400m haies que cela soit à La Charrière ou à Lima au Pérou ».