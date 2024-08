Le Graal pour Novak Djokovic

Il l’a fait! A la recherche d’un titre cette année, Novak Djokovic a décroché le Graal à Paris: la médaille d’or aux Jeux olympiques.

Le Serbe a déjoué bien des pronostics dans cette finale face à Carlos Alcaraz, le nouveau maître de Roland-Garros. Il s’est imposé 7-6 (7/3) 7-6 (7/2) pour cueillir le seul grand titre qui manquait à son palmarès. Comme Rafael Nadal et Andy Murray, deux de ses trois compères du Big Four, il se pare de l’or olympique en simple. Seul Roger Federer n’aura pas connu ce bonheur qu’il avait approché en 2012 avec sa finale contre Murray à Wimbledon.

Opéré au genou il y a deux mois après avoir été contraint de déclarer forfait en quart de finale à Roland-Garros contre Casper Ruud, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem aura gagné sa course contre le temps. S’il fut encore trop juste en finale de Wimbledon face à ce même Alacaraz, il a donné sa pleine mesure dans ce tournoi olympique malgré une sérieuse alerte contre Stefanos Tsitsipas avec son genou qui a recommencé à le tourmenter. En finale, il a su faire le dos rond au premier set avant de prendre vraiment la main dans un jeu décisif de la manche initiale parfaitement maitrisé. Porté par le public et par cette foi divine qui le pousse si souvent, Novak Djokovic ne devait plus lâcher sa proie.

Saisi par une extraordinaire émotion après la balle de match, Novak Djokovic mesure pleinement la signification d’une telle victoire. Elle ferme à jamais le débat sur le plus grand joueur de tous les temps. Elle rappelle surtout que ce n’est pas encore la fin du bal pour lui. A 37 ans, le Serbe est intimement convaincu que l’avenir peut encore lui sourire, qu’il est toujours capable de rivaliser pleinement avec le no 1 mondial Jannik Sinner, qui était forfait pour ce tournoi olympique, et avec Carlos Alcaraz. Il entend le démontrer dans trois semaines à New York lors d'un US Open qui vaudra vraiment le déplacement.

/ATS