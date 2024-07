De l’or, de l’argent et des défis pour Barish Moullet

Une nouvelle aventure

À la suite de ces performances, Barish Moullet a été courtisé à l’intersaison. C’est finalement dans l’équipe zurichoise des Young Stars qu’il évoluera lors de la prochaine saison de Ligue A, dès le mois d’août. « À Neuhausen, mes deux compatriotes s’en allaient. Et à Zurich, il y a une équipe jeune et un beau projet. Ça me parlait bien », explique l’étudiant en sciences du sport à Lausanne.