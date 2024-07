Maeva Picci « argentée » aux Pays-Bas

Une bourse en poche

Ce week-end, Maeva Picci a aussi reçu une bourse pour effectuer un stage dans une école de danse à Londres entre les mois de juillet et août. « C’est l’école d’un des membres du jury et c’est l’une des plus prestigieuses au monde. Ce stage peut ensuite m’ouvrir certaines portes si tout se passe bien », explique la danseuse neuchâteloise. /dpi