La course à pied pour animer la fête

A l’origine, la course consistait uniquement en une grimpette jusqu’au Rocher de Tablette et l’arrivée était jugée au col de la Tourne. C’est Marc Lauenstein, ancien vainqueur de Sierre – Zinal, qui a proposé de modifier et rallonger le parcours : « En discutant avec Marc Lauenstein, nous avons décidé de proposer un parcours plus généreux, de 16 km 400 avec départ et arrivée à Rochefort, via la Grande Sagneule et le col de la Tourne », raconte Claude-Alain Roth, co-organisateur.