Chloé Huguenin sélectionnée pour les mondiaux

Ces championnats du monde de planche à voile olympique réuniront une trentaine d’athlètes par catégorie. Ils se déroulent de lundi à vendredi sur un plan d’eau que Chloé Huguenin connaît très bien, en l’occurrence le lac de Garde. Et c’est plutôt atout : « Je dirais que pour moi, c’est un avantage. Je suis aussi plus habituée que d’autres concurrentes à naviguer sur lac plutôt que sur mer ». La sélection de Chloé Huguenin ne tombe pas par hasard : la sociétaire du Neuchâtel Funboard Team a déjà entamé sa saison durant l’hiver par des régates à Cadix en Espagne et justement sur le lac de Garde. Elle a également participé à des stages avec l’équipe de Suisse : « Et je prépare aussi grâce à mon club, le Neuchâtel Funboard Team, avec des entraînements réguliers et hebdomadaires. »