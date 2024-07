Le roundnet : un jeu de plage devenu sport

Un sport qui mélange volleyball et tchoukball, ça existe et ça se nomme : roundnet. Cette discipline venue des États-Unis commence à faire son trou dans la région et notamment à La Chaux-de-Fonds. Un club y existe depuis 2022, la quinzaine d’adeptes se réunit tous les lundis de 18h à 20h au terrain de Beau-Site, à côté de la patinoire, pour améliorer leur jeu.





Un sport complet

« Il faut un cadre (qui ressemble à un trampoline) et une balle et quatre joueurs. Il ne faut pas que la balle tombe par terre, chaque équipe à trois touches de balle pour la faire taper le cadre. » Les règles ne sont pas bien complexes, mais difficiles à expliquer. Le tout se joue comme au volleyball : trois touches, ne pas laisser le ballon toucher le sol et on n’ose pas bloquer le ballon. Seule différence, pas besoin de remettre la balle dans le terrain adverse – puisqu’il n’y en a pas – mais il faut la faire frapper le cadre (comme au tchoukball) qui se trouve au sol.