Trois Chaux-de-Fonniers en chocolat aux Mondiaux de streethockey

« La frustration est très vite passée »

Pour se qualifier en demi-finales, la Suisse a dû batailler contre la Grèce jeudi, afin de s’imposer 3-2. Un match référence pour les Helvètes. En demi-finale, Antoine Grandjean et ses coéquipiers sont tombés face au Canada, futur champion du monde, avec une défaite sèche 7-0. « On est un peu passé à côté », regrette le défenseur chaux-de-fonnier de l’équipe nationale. Samedi, la formation « rouge et blanche » avait une dernière chance de remporter une médaille contre les Etats-Unis. Mais les Américains ont finalement été plus forts (4-3), laissant les Suisses au pied du podium. « Terminer le tournoi sur une défaite, y a forcément un petit peu de déception. Mais je crois qu’elle est vraiment très très petite. On était tous très fier de ce qu’on a réussi à faire », complétait Antoine Grandjean au lendemain de cette médaille en chocolat.





Une opportunité pour les joueurs du SHCC

Ces championnats du monde se déroulaient donc à Viège, idéal pour que le public suisse vienne soutenir son équipe. « C’était incroyable comme moment à vivre et parfois un peu compliqué à gérer au niveau émotionnel » raconte Antoine Grandjean. Ce genre de compétition permet également de développer le sport jusqu’à La Chaux-de-Fonds. « Ça pousse les coéquipiers à vouloir participer aux prochains mondiaux », estime le défenseur de l’équipe de Suisse et membre du SHCC. « C’est devenu une possibilité. »