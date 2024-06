Bradley Lestrade sur le podium

Bradley Lestrade en bronze. Le sprinter chaux-de-fonnier a arraché la 3e place du 100m des championnats de Suisse d’athlétisme, vendredi soir à Winterthour. Il a signé un chrono de 10’’45. Il était loin de rivalisé avec William Rais : le vice-champion d’Europe du 200m s’est paré d’or en 10’’26, devant Enrico Güntert (10’’39). La hiérarchie paraissait déjà établie lors des séries et en demi-finales. Mais Bradley Lestrade en espérait toutefois plus. A l’issue de sa course, il ne cachait pas son insatisfaction : « Je suis déçu de ma finale, je pense que j’ai beaucoup mieux dans les jambes ».