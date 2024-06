Des athlètes de Gym Serrières s’illustrent aux Championnats suisses

Les athlètes de Gym Serrières ont signé de belles performances lors des Championnats suisses de gymnastique artistique. Ce week-end à Bienne, Angela Pennisi s’est emparée de la médaille de bronze du classement général élite, mais aussi de l’argent au sol et du bronze au saut. Sa coéquipière Anastassia Pascu a, pour sa part, terminée septième au classement général et a obtenu le bronze au sol.

Chez les juniors, Yanna Gabi s’est distinguée par une septième place générale et a terminé finaliste remplaçante au saut. Dans la catégorie juniors garçons, Dany Leimgruber a réalisé une bonne performance en s’emparant de la cinquième place de son classement. Il s’est particulièrement distingué avec une quatrième place à la barre fixe et aux barres parallèles, finissant sixième au sol et finaliste remplaçant aux anneaux. Hugo Machado da Silva, malgré une blessure au poignet, s’est hissé à la onzième place au classement général de sa catégorie.

Finalement, dans la catégorie masculine amateurs, Anthony Rodriguez s’est lui aussi illustré, terminant cinquième de son classement, frôlant les podiums à plusieurs reprises. /comm-lgn