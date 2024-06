Cinq Chaux-de-Fonniers aux mondiaux de streethockey

La sélection de l’équipe de Suisse s’est préparée très sérieusement pour ses championnats du monde. Elle a aligné les week-ends d’entraînement : « Je dirais qu’on a un bon encadrement. On a l’impression de ne plus avoir de vie sociale entre le travail et les entraînements. Mais on fait ça par passion », résume Vasco Rodrigues Soares. « De notre côté, on était 55 joueuses au début pour se retrouver à 22. C’est du sérieux », détaille de son côté Célie Hofer. La Chaux-de-Fonnière participera à son premier championnat du monde : « C’est une immense fierté de pouvoir porter le maillot national et puis c’est aussi une grosse fierté de pouvoir représenter le sport féminin dans le streethockey. » Grégory Ferrington, lui, est un habitué des tournois mondiaux. À 40 ans, c’est même le doyen et le capitaine assistant de la Grande-Bretagne : « Il y a de l’engouement pour ce sport en Angleterre », estime-t-il. « Le streethockey est populaire et facile d’accès. Et là-bas, les terrains sont couverts. »