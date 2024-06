Le Neuchallenge déménage à la Robella

Fin de la première étape du Neuchallenge, qui propose aux populaires et aux pros un chronométrage sur plusieurs tronçons en côte durant la belle saison. Aleix Toda Mas et Romane Gauthier en course à pied, ainsi qu’Alexis Cohen et Mélanie Naulot à vélo ont été les plus rapides entre Les Ponts-de-Martel et le restaurant de Sommartel (+264 m). 333 participants en six semaines se sont lancés ce défi. La prochaine étape, entre ce vendredi et le 14 juillet, a lieu à la Robella. Ce ne sera pas de la tarte : il y a 452 m de dénivelé entre le départ du télésiège et la station supérieure. /comm-vco