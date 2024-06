Un St-Gallois et une Vaudoise s’adjugent les 100 km de Bienne

Armin Flückiger sa été courroné aux 100 km de Bienne avec la manière. Le coureur st-gallois a remporté l’édition 2024 en passant sous les 7h, une chose qui n’était plus arrivé depuis 15 ans. Il a bouclé le tracé de course à pied en 6h54’45’’. Il a devancé le Français Gabriel Nautary de plus de 4’. C’est le Valaisan Frédéric Splendore qui occupe la troisième marche du podium.

Chez les dames, Claudia Bernasconi est devenue championne de Suisse des 100 km pour la troisième fois de sa carrière. La Vaudoise a bouclé le parcours en 8h25’36’’, devant la Seelandaise Nadine Zaugg (+14’) et la citoyenne de Köniz Marianne Okle (+18’).

Retrouvez tous les résultats ici. /lge