Pour la relève du sprint helvétique

Il y a peut-être une future Munjiga Kambudji parmi ces jeunes sprinters. La finale cantonale neuchâteloise du Visana sprint a réuni plus de 150 enfants samedi sur l’anneau d’athlétisme des Geneveys-sur-Coffrane.

Sur des distances allant de 50 à 80 mètres, les six gagnantes et gagnants de leur catégorie respective sont qualifiés pour la finale suisse qui se tiendra le 24 septembre à Berne. Chez les garçons, il s’agit de Juan Kamri (M10, FSG Le Locle), Natthan Barbosa da Silva Neto (M11, FSG Couvet), Basile Affolter (M12, CEP Cortaillod), Dylan Frydig (M13, FSG Les Geneveys et Coffrane), Enzo Carissimi (M14, SEP Olympic La Chaux-de-Fonds) et Childèric Martin-Volasoa (M15, CEP Cortaillod). Les six qualifiées chez les filles sont Océane Jammet (W10, CEP Cortaillod), Jennifer Kamri (W11, FSG Le Locle), Nolwenn Badertscher (W12, FSG Les Geneveys et Coffrane), Livia Kurmann (W13, CEP Cortaillod), Milla Pittier (W14, SEP Olympic La Chaux-de-Fonds) et Kim Cortat (W15, CEP Cortaillod). Livia Kurmann et Jennifer Kamri étaient déjà toutes deux demi-finalistes de la grande finale nationale de l’an dernier. Parrainé par Mujinga Kambundji, cet événement sert à détecter les éventuels champions de demain. /comm-mne