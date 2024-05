La boxe séduit jusqu’à Neuchâtel

Les gants sont de sortie ce week-end à Neuchâtel. Samedi, les Patinoires du Littoral accueillent un meeting international de boxe. Dès 16h, l’événement proposera huit combats professionnels avec, comme point d’orgue, un duel entre l’Albanais Nelson Hysa et le Colombien Jeison Troncoso, tous deux encore invaincus en respectivement 16 et 12 combats, pour la ceinture IBO International des poids lourds. « Avoir des affiches comme celle-ci, c’est rarissime. Il n’y a pas eu de gala de cette envergure depuis les années 70 », explique tout sourire François Furtade, entraîneur de boxe à la Fight Move Academy, qui collabore à l’organisation de l’événement aux côtés de promoteurs albanais et du FC Kosova.