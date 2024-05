Un fin Finlandais à l'Unihockey Corcelles

Un joueur finlandais en renfort à l’Unihockey Corcelles. Fraîchement promu en 1re ligue grand terrain, le club neuchâtelois a annoncé mercredi l’arrivée d’Antti Suoraniemi pour l’exercice 2024-2025. Ce joueur de 25 ans évoluait depuis trois saisons, en Suisse, en Ligue B et en 1re ligue, d’abord au Ticino Unihockey et ensuite à Langenthal Aarwangen. Joueur polyvalent et habile qui est passé par l’équipe nationale finlandaise des M19, il peut évoluer à tous les postes sur le terrain : « La venue d’un élément de cette qualité constitue un signal », estime l’entraîneur Grégoire Schneider. « Cela doit permettre à l’équipe de viser une participation aux play-off dès notre arrivée en 1re ligue, pour nous y établir durablement. » /comm-mne