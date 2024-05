Le BCN Tour a son roi et sa petite princesse 

Gabriel Sintes roi du BCN Tour : le coureur de Rochefort a inscrit pour la troisième année consécutive son nom au palmarès mercredi soir au terme de la sixième étape qui s’est déroulée à Neuchâtel. Marion Monney est la petite princesse de l’épreuve. La Fribourgeoise s’impose pour la deuxième fois de suite. Tous les deux ont encore fait main basse sur cet ultime rendez-vous 2024. Gabriel Sintes a d’ailleurs enlevé cinq des six étapes de cette année alors que Marion Monney a tout raflé.

Leur domination était incontestable. Mais elle ne s’est pas accomplie sans débauche d’énergie. Il faut réussir à rester compétitif durant six mercredis soir consécutifs : « On en ressort un peu fatigué et en ayant mal aux jambes. Mais on récupère tranquillement et on repart au mastic », résume dans un langage imagé Gabriel Sintes. Le coureur de Rochefort a déjà programmé un trail de 30 kilomètres dimanche en Savoie.