La relève suisse d’escrime à Neuchâtel

Elles sont 120 équipes de toute la Suisse à Neuchâtel. Les championnats de Suisse d’escrime se tiennent tout le weekend à la Riveraine pour les catégories « juniors » (moins de 20 ans) et « cadets » (moins de 17 ans). À cela s’ajoute le traditionnel tournoi des trois Mousquetaires, dédié aux catégories U14, U12 et U10 depuis 30 ans. Cent vingt équipes « c’est peut-être un record », reconnait Nicolas Reding, co-président de la Société d’escrime de Neuchâtel. « C’est assez fatigant, mais on s’en sort. » Le comité d’organisation est à pied d’œuvre depuis plusieurs mois. Il faut également trouver tout le matériel nécessaire, ainsi que récolter quelques pistes auprès d’autres clubs, afin de proposer une vingtaine de surfaces simultanées pour les compétitions.