Sintes et Monney « à fond » et tout devant au BCN Tour

Gabriel Sintes et Marion Monney sont décidément les plus forts sur le BCN Tour 2024. Les deux maillots jaunes ont remporté la cinquième et avant-dernière étape de l’épreuve de course à pied ce mercredi à La Chaux-de-Fonds, après 9,4 km (+172 m) assez « roulants ».

Le coureur de Rochefort s’est imposé en 31’54’’, avec 8 secondes d’avance sur son dauphin au classement général Mirko Ratano et 10’’ sur Ivan Buonocore.

« C’est allé vite tout le long, il y a eu zéro calcul, c’était à bloc de bout en bout. C’est grâce à Mirko (Ratano), on se pousse l’un l’autre, ça fait plaisir, mais ça fait mal ! », déclarait Gabriel Sintes à l’arrivée, après être resté de longues minutes assis une fois la ligne franchie.