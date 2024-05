Pauline Brunner s’illustre

Pauline Brunner a signé un week-end exceptionnel. L’épéiste de la salle d’armes de La Chaux-de-Fonds a brillé lors du tournoi à l’épée de Fujairah aux Émirats arabes unis. Elle a pris la deuxième place en individuel et s’est classée troisième par équipe. Elle était accompagnée d’Aurore et d'Angeline Favre, ainsi que de Noemi Moeschlin. Chez les hommes, Theo Brochard a été plus en retrait lors du tournoi à l’épée à Saint-Maur en France. Le pensionnaire de la salle d’armes de La Chaux-de-Fonds a pris le 48e rang. /dpi