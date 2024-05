Dans la pure tradition de l'ovalie

On joue, on s’amuse et on réfléchit à la fin… C’est bien dans cet état d’esprit que se sont déplacés du sud-ouest de la France, les Babas Lozériens : « On vient avec de grosses ambitions pour ce week-end », rigole Thomas Fuego Jimenez, l’un des joueurs de l’équipe. « C’est un tournoi d’une grande renommée et je pense que les meilleures équipes se doivent d’être au rendez-vous ». Et d’ajouter : « Surtout au moment de l’apéro ».