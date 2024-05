Le jour où sur la Manche, Mathis Bourgnon a sorti Yvan Bourgnon de la tempête

Mathis Bourgnon : le nom devrait parler aux habitants de La Chaux-de-Fonds, ville qui a vu naître les frères Laurent et Yvan Bourgnon, deux grands navigateurs.

Mathis est le fils d’Yvan. Ce Normand (par sa mère) de 26 ans a décidé de se lancer dans la course au large en solitaire. Il espère remporter la Mini Transat 2025, des Sables-d’Olonne à la Guadeloupe, puis enchaîner avec le record de l’Atlantique Nord, de New York à Brest, toujours sur son voilier de six mètres et demi.

Normalement, quand on finit la Mini Transat, « on met notre bateau sur un cargo pour le ramener en France. Moi, ce n’est pas l’éducation que j’ai reçue de mon père : tu ne mets pas ton bateau sur un cargo ! », raconte Mathis Bourgnon, pour expliquer son double défi.