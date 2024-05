Olivia Doigo vise juste aux Européens

À Essen, Olivia Doigo a également abaissé les deux records de Suisse qu’elle détenait déjà, en junior et en élite, en totalisant 653 points en 72 flèches. La Neuvevilloise du Tell club Neuchâtel a donc frappé fort. C’est d’autant plus remarquable qu’elle tirait pour la première fois en compétition sur des cibles distantes de 70 mètres.

Et ce n’est pas la moindre des difficultés à surmonter : « Au début, la différence était importante. Mon arc n’était pas assez puissant pour tirer à cette distance ».