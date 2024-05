Marion Monney et Gabriel Sintes encore devant au BCN Tour

Les enfants sur le circuit uniquement

Cette étape de Lignières avait une spécificité : le départ et l’arrivée se déroulaient sur le circuit automobile. Et pour les enfants l’après-midi, c’est même la totalité du tracé qui se courrait sur le circuit habituellement réservé aux voitures et autres véhicules. Alors même si le parcours empruntait les parcelles d’herbe autour du tracé goudronné, c’était quand même une course assez particulière et surtout totalement inédite. Les retours des enfants et des parents étaient plutôt positifs. Ces derniers saluent une bonne organisation qui est, comme la logistique, facilitée par le lieu, de même que les nombreuses possibilités de parcage. Et le tracé des enfants a été plutôt apprécié, tant par les adultes que les jeunes, puisqu'il y avait de l'herbe, du bitume, des cailloux et surtout des petites collines. Un parcours varié et intéressant, mais qui reste entouré de la route du circuit. Quelques enfants nous ont confié quand même préférer être dans les champs et d'autres se seraient presque pris pour des voitures de course. /lgn