Ne pas mordre la sciure à Dombresson

L’espace vert du collège de Dombresson sera le théâtre d’un événement sportif inhabituel : quatre ronds de sciure seront disposés pour accueillir les combattants de la 105e Fête cantonale neuchâteloise de lutte suisse, les 18 et 19 mai. 120 combattants en provenance de toute la Suisse romande, dont six couronnés fédéraux, se mesureront le samedi. Ce sont les jeunes lutteurs qui auront l’honneur de clôturer la manifestation le dimanche. L’événement sera agrémenté par les cors des alpes, la fanfare, le club d’accordéonistes et le yodleur club du Val-de-Ruz. La planche de prix, en nature comme l’exige le règlement, sera conséquente et tous les participants seront récompensés. Le vainqueur repartira avec un taurillon d’un an de la race de Simmental. Les organisateurs n’ont pas ménagé leurs efforts pour respecter la tradition et boucler un budget de 100'000 francs : « Pour nous, le principal défi est surtout de maintenir cette fête annuelle, en assurant son organisation tous les trois ans, selon un tournus établi entre les trois clubs du canton », détaille Edouard Stähli, le président du club de lutte du Vignoble.