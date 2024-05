La frustration de Bradley Lestrade

Bradley Lestrade n’a pas été aligné aux championnats du monde de relais qui se sont tenus samedi et dimanche à Nassau. Le sprinter chaux-de-fonnier s’est déplacé pour beurre aux Bahamas. Il aurait dû être le deuxième relayeur du 4x100 mètres helvétique. Mais voilà, selon ses propos, il a ressenti une gêne musculaire à l’arrière de la cuisse (ischio-jambiers) mercredi à l’entraînement : « C’est un gros coup dur, je n’ai malheureusement pas pu apporter mon soutien à l’équipe », nous a-t-il indiqué.

Le relais suisse a raté sa qualification directe pour les Jeux olympiques 2024 pour cinq millièmes de seconde : « Nos chances pour Paris ne sont pas anéanties. Il reste deux places à disposition. On doit désormais se qualifier au temps et se montrer plus rapide que la Hollande ou Trinité-et-Tobago, qui sont justes devant nous ». /mne