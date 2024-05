Une course planétaire arrive à Lignières

Courir le plus longtemps possible pour aider les autres. C’est le principe de base de la « Wings for Life World Run ». La 11e édition de l’épreuve se tient dimanche, un peu partout sur la planète. En 2023, plus de 200'000 personnes ont pris part à cette manifestation destinée à lever des fonds pour la recherche sur la guérison des lésions de la moelle épinière.





Mobilisation centralisée à Lignières

Cette année, dans le canton de Neuchâtel, c’est à Lignières que les courageux ont rendez-vous pour prendre part à l’événement. Les participants pourront courir sur un parcours déjà bien balisé : « En 2023, on avait fait un petit test au bord du lac, mais cette année on a décidé de centraliser à Lignières, sur le parcours de la 3e étape du BCN Tour », indique Louis Genné, l’un des organisateurs de la manifestation et habitué de la course à étapes neuchâteloise sous les couleurs de la Team Fuentes.